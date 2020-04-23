В Новосибирске наладили выпуск активного против вирусов дезинфицирующего аэрозоля

Как сообщил технический директор завода Виктор Плутахин, новый аэрозоль безвреден для кожи человека, так что им можно обрабатывать не только дверные ручки и поручни в автобусах и трамваях, но и сумки, одежду.



За смену конвейер «Сибиар» выпускает 60 тысяч баллонов «Дезисана». По оценке Виктора Кушира, будет производиться до 10-15 миллионов баллонов этого аэрозоля. Планируются поставки в магазины Новосибирской области и других регионов России. Производитель намерен усовершенствовать рецепт, обратившись в новосибирский центр вирусологии «Вектор».

