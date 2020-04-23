В Новосибирске наладили выпуск активного против вирусов дезинфицирующего аэрозоля
Специализирующийся на выпуске аэрозолей завод «Сибиар» депутата ЗакСобрания Новосибирской области Виктора Кушнира запустил производство дезинфицирующего средства «Дезисан» (Dezisan), активного против бактерий, вирусов гриппа и возбудителей ОРВИ.
Как сообщил технический директор завода Виктор Плутахин, новый аэрозоль безвреден для кожи человека, так что им можно обрабатывать не только дверные ручки и поручни в автобусах и трамваях, но и сумки, одежду.
За смену конвейер «Сибиар» выпускает 60 тысяч баллонов «Дезисана». По оценке Виктора Кушира, будет производиться до 10-15 миллионов баллонов этого аэрозоля. Планируются поставки в магазины Новосибирской области и других регионов России. Производитель намерен усовершенствовать рецепт, обратившись в новосибирский центр вирусологии «Вектор».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
62 773+4 774 / сут.
Умерли
555+42 / сут.
Выздоровели
4 891+471 / сут.
- Спрогнозирован пик заражения COVID-19 в Москве
- Минтруд призвал закрыть все дома престарелых из-за коронавируса
- ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны
- Человек заразил тигров и львов коронавирусом и вынудил их кашлять
- Мишустин пообещал помощь многодетным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru