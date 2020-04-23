В Новосибирске наладили выпуск активного против вирусов дезинфицирующего аэрозоля

Специализирующийся на выпуске аэрозолей завод «Сибиар» депутата ЗакСобрания Новосибирской области Виктора Кушнира запустил производство дезинфицирующего средства «Дезисан» (Dezisan), активного против бактерий, вирусов гриппа и возбудителей ОРВИ.

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Как сообщил технический директор завода Виктор Плутахин, новый аэрозоль безвреден для кожи человека, так что им можно обрабатывать не только дверные ручки и поручни в автобусах и трамваях, но и сумки, одежду.

За смену конвейер «Сибиар» выпускает 60 тысяч баллонов «Дезисана». По оценке Виктора Кушира, будет производиться до 10-15 миллионов баллонов этого аэрозоля. Планируются поставки в магазины Новосибирской области и других регионов России. Производитель намерен усовершенствовать рецепт, обратившись в новосибирский центр вирусологии «Вектор».

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