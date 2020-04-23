﻿Новосибирские депутаты рассказали, чем граждан поддержат в условиях пандемии

Депутаты ЗакСобрания Новосибирской области рассматривают в качестве дополнительных мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса предоставление средств на компенсацию зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Кроме того, речь идёт о об уменьшении стоимости поручительства для субъектов малого и среднего предпринимательства гарантийного фонда и платы за предоставление займов Фонда микрофинансирования, отмечается в сообщении.

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Ещё одна возможная мера поддержки может коснуться строительной области. Депутат Валерий Червов предложил помочь населению по той же схеме, по которой раньше помогали заёмщикам по ипотеке: «Однокомнатная квартира – давайте 100 тысяч рублей, двухкомнатная - 150 тысяч, трёхкомнатная – 200, четырёхкомнатная – 300 тысяч рублей».

По мнению председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александра Морозова, у законодателей есть немало возможностей для поиска ресурсов, изъятие которых будет менее болезненным, чем последствия сокращения кадров и банкротств предприятий в регионе. Он, в частности, предложил использовать депутатские фонды для адресной поддержки малоимущих и пенсионеров.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ПомощьЗаконодательное СобраниеНовосибирская Область
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