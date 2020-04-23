Новосибирские депутаты рассказали, чем граждан поддержат в условиях пандемии
Депутаты ЗакСобрания Новосибирской области рассматривают в качестве дополнительных мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса предоставление средств на компенсацию зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.
Кроме того, речь идёт о об уменьшении стоимости поручительства для субъектов малого и среднего предпринимательства гарантийного фонда и платы за предоставление займов Фонда микрофинансирования, отмечается в сообщении.
Ещё одна возможная мера поддержки может коснуться строительной области. Депутат Валерий Червов предложил помочь населению по той же схеме, по которой раньше помогали заёмщикам по ипотеке: «Однокомнатная квартира – давайте 100 тысяч рублей, двухкомнатная - 150 тысяч, трёхкомнатная – 200, четырёхкомнатная – 300 тысяч рублей».
По мнению председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александра Морозова, у законодателей есть немало возможностей для поиска ресурсов, изъятие которых будет менее болезненным, чем последствия сокращения кадров и банкротств предприятий в регионе. Он, в частности, предложил использовать депутатские фонды для адресной поддержки малоимущих и пенсионеров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
62 773+4 774 / сут.
Умерли
555+42 / сут.
Выздоровели
4 891+471 / сут.
- Спрогнозирован пик заражения COVID-19 в Москве
- Минтруд призвал закрыть все дома престарелых из-за коронавируса
- ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны
- Человек заразил тигров и львов коронавирусом и вынудил их кашлять
- Мишустин пообещал помощь многодетным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru