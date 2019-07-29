В МТПП рассказали об эксперименте по коворкингу

Московская торгово-промышленная палата проводит социальный эксперимент по поддержке начинающих предпринимателей. Им предоставляют всю инфраструктуру коворкинга по специальной цене. В северном округе столицы действуют уже 4 офисных пространства, в которых проходит эксперимент.

В чём он состоит, рассказал в эфире НСН председатель Гильдии офисного пространства и коворкинга МТПП Максим Новиков.

«Суть этих коворкингов – некий социальный эксперимент. Они рассчитаны на тех, кто не может платить много. И не может или не хочет снимать большие офисы. В настоящий момент цена довольно высокая и людям это либо не нужно, либо бизнес пока не позволяет снять такой офис», — отметил он.

В рамках эксперимента за шесть тысяч пятьсот рублей арендатор получает рабочее место, компьютер, Wi-Fi и услуги информатизатора. Даже если человек пришёл со своим ноутбуком и возникла проблема, информатизатор совершенно бесплатно эту проблему устранит. Но есть одно условие: офисное пространство по такой цене может быть предоставлено не каждому, уточнил Максим Новиков.

«Мы работаем только с начинающими предпринимателями. С действующими, которые хотят экономить, потому что жадные, мы им сразу отказываем. Мы работаем только с начинающими, то есть, человек приходит даже пока без статуса ИП, даже без какой-либо фирмы. Говорит, что хочет открыть свою фирму, но не знает, как это сделать и у него нет денег на нормальный офис», — пояснил глава Гильдии офисного пространства и коворкинга МТПП.

С таким неопытным новичком побеседуют, выяснят в каком направлении он хочет работать. Специалисты помогут в подготовке документов для регистрирующего органа. Если же начинающий предприниматель подготовил их сам, ему совершенно бесплатно проверят правильность оформления этих документов. Затем заключается договор на коворкинг. Кстати, никаких страховых взносов или иных предоплат не предусмотрено. Предприниматель платит месяц в месяц. При этом, если у начинающего бизнесмена есть конрагент – заказчик или поставщик, то должен быть и договор с ним. Но, как отметил Максим Новиков, неопытному человеку бывает сложно оценить его.

«Это странно звучит, но в эти 6 500 входит анализ договора, естественно, без заключения. Заключение за отдельную сумму. Визуально проанализируют договор и скажут, если ли смысл с этим связываться. Или по этому договору вас могут кинуть», — предупредил собеседник агентства.

Кроме того, в случае необходимости в стоимость аренды (всё те же 6 500) может быть включена даже офисная бумага, добавил Новиков.



«Многие не верят. Не могут понять в чём подвох, где скрыто что-то, не понимают. Но когда приходят – оказываются очень даже счастливые», — резюмировал собеседник НСН.

Отметим, что в случае успеха эксперимента, Гильдия офисного пространства и коворкинга МТПП планирует развивать сеть социальных коворкингов в Москве.

