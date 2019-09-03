В МТПП рассказали о «зелёных технологиях»

«Зеленое строительство» и «зеленые технологии» востребованы сейчас в частном строительстве. Об этом заявили эксперты на состоявшемся на этой неделе заседании Гильдии по вопросам экологии и природопользования Московской торгово-промышленной палаты.

Рассказывая о своем опыте использования энергосберегающих технологий при строительстве нового офиса, заместитель председателя Гильдии, генеральный директор Комбината экологического обслуживания Владимир Аленцин сообщил НСН, что использование зеленых технологий, таких как геотермальные тепловые котлы, системы рекуперации воздуха и применение солнечных коллекторов для горячего водоснабжения, привели к уменьшению эксплуатационных расходов в полтора раза.

«Помимо того, что это экономически выгодно, но и дает нам, как экологической компании, право говорить, что мы экологичны не только на словах», — отметил Владимир Аленцин.

По мнению эксперта, востребованность «зеленых технологий» во многом является сейчас данью моде. При этом реальную выгоду еще только предстоит оценить. Займутся этим студенты подмосковного физтехлицея.

«В этом году исследовательская работа будет проходить именно по оценке эффективности трех видов альтернативной энергии и сравнению их с традиционной. Посмотрим, что у них получится», — рассказал зампред Гильдии по вопросам экологии и природопользования МТПП.

Помимо технологий строительства, экологичность здания заключается еще и в утилизации отходов, которые образуются в результате его жизнедеятельности. Организация сбора и утилизации отходов – важная часть как природоохранной деятельности, так и формирования экологического сознания у населения, добавил Владимир Аленцин.

Что касается государственной поддержки зеленого строительства, то по мнению собеседника НСН, сейчас на государственном уровне экологии и природоохранной деятельности уделяется серьезное внимание.

«Сейчас ситуация очень благоприятная. Мы давно бились за внесение кодов ОКВЭД в поддержку природоохранного бизнеса, и нам удалось в 2019 году это сделать», — сказал Владимир Аленцин.

Согласно статистике, в «зеленых офисах» повышается эффективность труда, снижается текучка, сотрудники меньше болеют. При этом строительство больших офисных центров с использованием абсолютно всех новых зеленых технологий возможно и такие проекты уже есть. Они получают международные награды, но, по оценке экспертов, при нынешнем уровне арендной платы и налоговой базы, которая ориентируется на кадастровую стоимость, срок окупаемости таких проектов слишком велик.

