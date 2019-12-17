В МТПП призвали освободить бизнесменов от уголовной ответственности

Основа сотрудничества власти и бизнеса и непременное условие успешного развития экономики – доверие. Речь об этом шла на конференции в Московской торгово-промышленной палате (МТПП). Мероприятие так и называлось «Доверие предпринимателей к силовым структурам». О том, есть ли оно сегодня, в эфире НСН рассказал президент МТПП Владимир Платонов

«Сомнений никаких нет! Потому что, если что-то незаконное происходит в отношении предпринимателей – они обращаются в правоохранительные органы. Они не ищут какого-то знакомого в подворотне. И, кстати, правильно делают», - считает он.

О взаимодействии Гильдии негосударственных структур безопасности с правоохранительными органами, совместных рейдах по проверке деятельности некоторых компаний рассказал заместитель председателя Гильдии Владимир Каширов. По его мнению, закон и его неукоснительное соблюдение - залог успеха.

«Предприниматели это одно, а надзорные органы – другое. Есть закон и здесь самое главное, чтобы одни и вторые соблюдали его. Чем будет чётче описан закон, тем будут чётче работать и предприниматели, и люди, которые этот закон будут соблюдать», - отметил Каширов.

Тем не менее, власти неоднократно признавали, что для инвестиций бизнес-климат недостаточно благоприятный. В последние годы государственная политика имеет яркую антикриминальную окраску. По мнению Владимира Платонова, если строится рыночная экономика, она должна быть защищена.

«Это когда сталкиваются контролирующие, проверяющие органы, ведущие дознание, следствие с правоохранительными органами – вот этот конфликт, который происходит, вот здесь доверие. Предпринимателям должно быть гарантировано, что всё будет честно, справедливо», - подчеркнул Платонов.

Однако, как отмечалось на конференции, со стороны правоохранительных органов прослеживается тенденция к злоупотреблению при избрании меры пресечения в отношении предпринимателей, а именно – заключение их под стражу, а не под домашний арест. Платонов считает, что за ошибки, которые были совершены без криминального умысла, предприниматель не должен нести уголовную ответственность.

«ТПП работая с Гильдиями, со всеми предпринимателями, ставит задачу профилактики, чтобы такого не происходило. Это вовремя внести изменения в свои документы, подготовить инструкции, требования. Потому что государство от первоначальных шагов - "делайте всё, что не запрещено" - шагнуло уже очень далеко», - отметил президент МТПП.

По информации президента МТПП, наблюдается движение друг к другу порядочных предпринимателей и порядочных правоохранителей. Прокуратура регулярно встречается с теми общественными структурами, которые созданы для помощи предпринимателям. Налоговые органы тоже проводят такие встречи. Конференция на площадке МТПП – один из элементов этой работы.

