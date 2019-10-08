В МТПП обсудили развитие «Квартала земляков»
Перспективы развития площадки «Квартал земляков» обсудили в Московской торгово-промышленной палате. «Квартал земляков» – это объединение предпринимателей и физических лиц на территории проживания.
Как объяснил в эфире НСН председатель Комитета МТПП по развитию сотрудничества деловых клубов землячеств Олег Московский, предприятиям и организациям поставлена задача активно взаимодействовать с регионами.
«Институт деловых клубов и землячеств и площадка «деловой квартал» объединяет как раз эту связь. Соответственно, торгово-промышленная палата как раз централизует это мнение, транслирует какие-то инструменты и механизмы взаимодействия в рамках вот этой площадки «квартала земляков», - сказал он.
Как уверяют создатели площадки, «квартал земляков» - это обмен полезной информацией, некий момент товарищества и поддержка связи с родным регионом, которая ещё и может принести предпринимателям дополнительный доход.
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