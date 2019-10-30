В МТПП обсудили проблемы капремонта в Москве

В Московской торгово-промышленной палате обсудили качества капремонта в столичных многоквартирных дома.

Председатель Гильдии организаций строительного комплекса МТПП Вячеслав Семерин напомнил, что федеральная программа капитального ремонта стартовала в 2015 году, а ее завершение намечено на период не ранее 2044 года. По программе капитальный ремонт будет проведен в 27 тысячах 920 домах. В настоящее время капремонт получили 6 тысяч домов.

Глава Комитета МТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ, председатель Городской комиссии по обеспечению общественного контроля за реализацией региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Валерий Семенов рассказал о главных проблемах, с которыми сталкиваются во время капремонта. Так, по его словам в 2018 году на «горячую линию» комиссии поступило 4 тысячи обращений москвичей, из которых 29 процентов были жалобами на работу подрядных организаций.

Программа капремонта в Москве реализуется около 1400 подрядными организациями. Контроль за их работой в ежедневном режиме осуществляют как государственные, так и общественные инспекции.

