В Москве выставлено на продажу дореволюционное здание

Власти Москвы выставили на торги дореволюционное здание с земельным участком, расположенное в пределах Бульварного кольца. Организатором аукциона является Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Как заявил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, речь идет о нежилом здании 1901 года постройки площадью 375 квадратных метров и с земельным участком площадью 273 квадратных метра в Тверском районе столицы.

Здание находится в пяти минутах пешей ходьбы от станции метро Новослободская. Несмотря на то, что зданию больше ста лет, оно не является памятником культурного наследия, что даст победителю конкурса свободу при проведении ремонтно-косметических работ.

Также подчеркивается, что в здании потолки высотой в три метра, удобные внутренние планировки, а помещения имеют правильную геометрию.

В свою очередь коммерческий директор Sezar Group Ольга Барабанова отметила, что в этом районе пользуются высоким спросом небольшие офисные здания, однако здание можно перепрофилировать в компактную частную гостиницу или апарт-комплекс.

Гендиректор S.A. Ricci, директор департамента консалтинга и оценки Александр Морозо заявил, что здание может использовать как небольшое отдельно стоящее здание офисного особняка под конечного пользователя.

Здание находится по адресу 1-й Щемиловский переулок, дом 19, строение 1. Начальная цена лота составляет 48, 4 миллиона рублей. Заявки принимаются до 2 октября 2019 года, торги пройдут 10 октября того же года.

