В Москве вырос спрос на недвижимость под спортивные центры у дома

Около 10 тысяч квадратных метров недвижимости реализованы на городских аукционах на прошлой неделе. В среднем на лот претендовали пять участников. Организатором торгов выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.

Как отмечают в пресс-службе департамента, самыми конкурентными традиционно остаются торги по аренде со специальными стартовыми условиями для малого бизнеса – 1 тысяча и 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. На 16 лотов претендовали 105 участников, средняя итоговая ставка составила 8 тысяч рублей за квадратный метр в год.

Опрос новых арендаторов из числа субъектов малого бизнеса показал разнонаправленность бизнес-проектов, под которые предприниматели арендуют площади у города – от центра социально-экономических исследований до лечебных центров и спортивных залов.

Например, по улице Автозаводской скоро откроется спортивный центр у дома. Подробности рассказал представитель компании-победителя ООО «ДИАНА» Алексей Гордей:

«Далеко не все москвичи делают выбор в пользу больших сетевых фитнес-центров, иногда гораздо удобнее ходить в спортивный зал у дома, поэтому развивать спортивных бизнес в спальных районах – новая тенденция, которая набирает силу», — рассказал бизнесмен.

Высокая конкуренция сложилась и на аукционах по продаже коммерческой недвижимости. За возможность покупки 4 лотов, расположенных на первых этажах жилых домов, «боролись» 56 претендентов.

Лотом-рекордсменом по количеству заявок стал объект площадью 72 квадратных метров на Ленинском проспекте. Для участия в аукционе были поданы 29 заявок. В настоящее время на экспозиции находятся более тысячи лотов. Ищите свое место для бизнеса на Инвестиционном портале города Москвы.



