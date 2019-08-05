В Москве увеличат число публикуемых в ЕАИСТ стандартизированных закупок

Участники встречи контракт-клуба «Биржа торгов» обсудили использование типовой документации в закупочных процедурах. Организатором мероприятия выступил столичный Департамент города по конкурентной политике.

Как заявил глава Департамента Геннадий Дёгтев, используемые столичным заказчиками стандартизированные документы создают понятные, удобные и прозрачные условия работы для заказчика и поставщика.

Он отметил, что на данный момент библиотека ЕАИСТ содержит 192 комплекта типовой документации, 60 процентов столичных торгов проходят с их использованием. В ближайшем будущем стандартизация закупок покроет наиболее массовые закупки, публикуемые в ЕАИСТ.

Эти меры позволят снизить затраты на подготовку процедур, исключить ошибки при подготовке закупкок, а также минимизировать человеческий фактор. Дёгтев добавил, что использование типовой документации позволило повысить конкуренцию до шести участников на лот.

В ходе встречи стороны также разобрали замечания по применению комплектов типовой документации. Как правило, замечания заказчикам выдавались при выборе нетипового КПГЗ, объединении предметов с типовым и нетиповым техническим заданием, а также при искажении содержания форм для заполнения в типовом техническом задании.

Участники встречи обсудили планы по стандартизации закупок, внесение изменений в типовую документацию, порядок приемки в рамках типового контракта и ряд других вопросов.

