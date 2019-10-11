В Москве появится гильдия риелторов

В ходе торжественного мероприятия «МТПП для предпринимателей: поддержка и развитие бизнеса» было объявлено и о создании нескольких новых гильдий. Одна из них - гильдия риелторов.

Рынок недвижимости Москвы специфичен - он достаточно капиталоемкий. Не секрет, что квартиры в столице стоят больших денег и оборачиваемостьу них довольно высокая. С другой стороны, этот рынок до сих пор не отрегулирован.

Как объяснил в эфире НСН генеральный директор ООО «Простор-риэлти», Сергей Саяпинс, тех пор, как запретили лицензирование риелторской деятельности, рынок остался без регулирования, что приводит к определенному хаосу.

«Создавая Гильдию риелторов Москвы в рамках Московской торгово-промышленной палаты, мы, естественно стремимся к регулированию этого рынка и рассчитываем на авторитет и помощь МТПП в коммуникации с властями, в первую очередь, по регулированию этого рынка», - сказал он.

Саяпинс отметил, что это пойдет как на благо потребителей, так и на благо всех предпринимателей, которые войдут в ТПП Москвы

