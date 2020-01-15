Быть поставщиком смогут только зарегистрированные в ЕИС

Обязательная с 1 января 2020 года регистрация поставщиков в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) стала важнейшим условием для нахождения поставщиков на рынке закупок.

Как заявил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, перевод всех процедур в электронную форму, который прошел в начале 2019 года, привел к тому, что конкуренция на рынке закупок возросла.

«Обязательная регистрация в ЕИС по сути становится точкой входа на все аккредитованные электронные площадки. Таким образом, у представителей бизнеса повышаются шансы получить своевременно информацию о проводимых закупках и, соответственно, принять в них участие. Поэтому еще раз хотелось бы напомнить тем, кто не успел зарегистрироваться в ЕИС до конца прошлого года, о необходимости сделать это для участия в закупках», - отметил Дёгтев.

С 1 января 2020 года все поставщики, участвующие в торгах по 44-ФЗ, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие по 223-ФЗ, для подачи заявок и участия в закупках должны быть зарегистрированы в ЕИС. Это требование затрагивает как тех участников закупок, которые имеют действующую аккредитацию на нескольких электронных торговых площадках, но не зарегистрированы в ЕИС, так и новых игроков рынка.

Директор Академии продаж ОТС Юлия Романова отметила, что после обязательной регистрации в ЕИС поставщики получат упрощенный доступ к работе на крупных федеральных электронных площадках.

«Обязательная регистрация в ЕИС упростит доступ предпринимателей к рынку закупок. Дело в том, что поставщики после прохождения процедуры регистрации получают аккредитацию сразу на восьми федеральных электронных площадках. Ранее участники закупок могли пропустить интересный тендер только по той причине, что не были аккредитованы в одной или нескольких системах. Теперь на протяжении трех лет с момента регистрации поставщики могут участвовать в закупках на каждой из площадок, тем самым, не упустив интересный для себя контракт», - уточнила Юлия Романова.

Напомним, что процедура регистрации в ЕИС началась с 1 января 2019 года и продолжалась в течение всего года.

После регистрации в ЕИС, сведения попадают в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ), без чего автоматическая аккредитация на площадках невозможна. Регистрация в Единой информационной системе в сфере закупок бесплатная, для прохождения процедуры необходима только электронная подпись.

