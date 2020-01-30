В Москве продолжается активная застройка ТПУ

Департамент по конкурентной политике выставил на аукционы два объекта под коммерческую застройку транспортно-пересадочных узлов.

99% уставного капитала ТПУ «Кленовый бульвар» достанутся победителю, который сможет возвести торговый центр с парковкой у метро и парка «Коломенское». Стартовая цена: 100 млн рублей. Подробности здесь.

Второй лот – 99% уставного капитала ТПУ «Боровское шоссе 3». Новый собственник должен будет построить спортивно – развлекательного комплекс площадью 6 500 кв.м. Подробности здесь.

Подать заявки на участие в торгах за оба лота можно до 2 марта включительно.

