В Москве продолжается активная застройка ТПУ
Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.
Департамент по конкурентной политике выставил на аукционы два объекта под коммерческую застройку транспортно-пересадочных узлов.
99% уставного капитала ТПУ «Кленовый бульвар» достанутся победителю, который сможет возвести торговый центр с парковкой у метро и парка «Коломенское». Стартовая цена: 100 млн рублей. Подробности здесь.
Второй лот – 99% уставного капитала ТПУ «Боровское шоссе 3». Новый собственник должен будет построить спортивно – развлекательного комплекс площадью 6 500 кв.м. Подробности здесь.
Подать заявки на участие в торгах за оба лота можно до 2 марта включительно.
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