В Москве продают доходный дом с лавками

«Стартовая цена за лот составляет 274,2 тысячи рублей за один квадратный метр. Сегодня объект находится в удовлетворительном состоянии. Победитель аукциона должен будет провести работы по реставрации и ремонту объекта для современного использования», - добавил Щербаков.

Также победителю торгов необходимо учитывать, что все работы по реконструкции здания должны проводиться согласно охранному обязательству и акту технического состояния объекта в связи с его статусом объекта культурного наследия регионального значения.

Департамент по конкурентной политике, который является организатором тогов, принимет заявки для участия в аукционе до 29 июля. Сами торги состоятся 6 августа. Подробнее ознакомиться с лотовой и технической документацией можно на инвестиционном портале города Москвы.

Ранее НСН сообщала, что в Москве состоялись земельные торги за право аренды земельного участка под строительство объекта транспортного обслуживания с торговыми помещениями. Лот площадью 1 679 квадратных метров расположен на северо-западе Москвы по адресу улица Барышиха, владение 59.

