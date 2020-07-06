В Москве продают доходный дом с лавками
Объект культурного наследия регионального значения – доходный дом с лавками на улице Солянка выставлен на торги. Победитель открытого аукциона сможет приобрести здание XVIII века, которое сохранило свое историческое композиционное решение и архитектурно-декоративное оформление фасадов.
Руководитель Департамента столицы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что нежилое помещение продается под свободное назначение и занимает 68,3 кв метра в Таганском районе на улице Солянка, д. 2/6, строение 1.
«Стартовая цена за лот составляет 274,2 тысячи рублей за один квадратный метр. Сегодня объект находится в удовлетворительном состоянии. Победитель аукциона должен будет провести работы по реставрации и ремонту объекта для современного использования», - добавил Щербаков.
Также победителю торгов необходимо учитывать, что все работы по реконструкции здания должны проводиться согласно охранному обязательству и акту технического состояния объекта в связи с его статусом объекта культурного наследия регионального значения.
Департамент по конкурентной политике, который является организатором тогов, принимет заявки для участия в аукционе до 29 июля. Сами торги состоятся 6 августа. Подробнее ознакомиться с лотовой и технической документацией можно на инвестиционном портале города Москвы.
Ранее НСН сообщала, что в Москве состоялись земельные торги за право аренды земельного участка под строительство объекта транспортного обслуживания с торговыми помещениями. Лот площадью 1 679 квадратных метров расположен на северо-западе Москвы по адресу улица Барышиха, владение 59.
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