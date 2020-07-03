В Москве подвели итоги земельных торгов

Многие инвесторы знают, что земельные торги в отличие от аукционов по продаже и аренде недвижимости сохранили свой классический формат – они всегда «молоточные» и проходят в очном формате. На таких торгах представители бизнеса могут приобрести в аренду участок под коммерческое строительство.

Департамент города Москвы по конкурентной политике, выступающий организатором таких аукционов, подвел итоги земельных торгов за первое полугодие 2020 года.

Всего с начала года в Москве выло реализовано 25 земельных участков под коммерческие цели, а средняя конкуренция на торгах составила – 3 участника на лот.

Например, 18 июня в Москве состоялся аукцион за право аренды земельного участка под строительство медицинского центра на востоке Москвы по адресу Лухмановская улица, владение 4.

Представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Наталья Богатова рассказала об участниках аукциона.

«В аукционе принимали участие только субъекты малого и среднего бизнеса. Конкуренция была очень высокой, на объект претендовало сразу 15 участников. Стартовая цена лота составляла всего 44,7 тысяч рублей, а это 1,5% от кадастровой стоимости. В ходе аукциона стоимость выросла более чем в 200 раз до 9,1 миллиона рублей», - заявила она.

Победителем торгов стала компания ООО «Эталон Консалтинг», предложившая максимальную цену за аренду участка. Площадь будущего медцентра составит 729,33 квадратных метра.

25 июня в Москве состоялись земельные торги за право аренды земельного участка под строительство объекта транспортного обслуживания с торговыми помещениями. Лот площадью 1 679 квадратных метров расположен на северо-западе Москвы по адресу улица Барышиха, владение 59.

За право аренду конкурировали 2 компании, а победителем аукциона стала ООО «Автомир», которая приобрела участок за 5,9 миллионов рублей. Договор с компанией заключат на два года и восемь месяцев.

Директор ООО «Автомир» Владлен Седов рассказал о преимуществах аренды напрямую у города.

«На данном участке наша компания планирует открыть два объекта - автомойку самообслуживания и пункт экспресс замены масла. Ранее я уже имел опыт участия в аукционах в Московской области (реализовано 3 проекта). В Москве процедура торгов также прошла на высшем уровне, все понятно и по-честному. Аренда напрямую у города – это возможность не попасть в бюрократическую ловушку, в отличии от приобретения участка с рук. На аукцион выставляются участки с разработанным градостроительным планом, а также с понятным целевым назначением», - отметил он.

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