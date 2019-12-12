Москва переходит на контракты жизненного цикла по рентгенологическому оборудованию
Прошли торги на поставку медицинского рентгенологического оборудования для исследования кровеносных сосудов с жизненным циклом обеспечения его работоспособности. То есть, компания – победитель открытого конкурса в электронной форме обязан будет обслуживать это медицинское обородование в течение всего срока его эксплуатации, пояснил заместитель мэра Москвы по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.
«В данном случае победителю конкурса на поставку оборудования по двум лотам предстоит обеспечить медицинские организации оборудованием для ангиографии – современного метода обследования кровеносных сосудов. Помимо этого, необходимо обеспечить работоспособность оборудования в течение 10 лет», - рассказал Ефимов.
По его словам, обычно участвуют в таких торгах крупные компании из-за высоких требований. На заключение каждого контракта в этот раз вышли по три организации, победителем стала компания ООО «Филипс». Заказчиком процедур являлся ГАУ «Гормедтехника».
Всего в конкурсе было представлено два лота, причем участники торгов выдвигали ценовые предложения за единицу товара, что является новым методом проведения аукциона для столицы, уточнил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«В первом лоте, где предполагалась поставка 13 единиц медицинского оборудования, снижение в ходе конкурса достигло 41 процента. Итоговая цена контракта составила чуть больше одного миллиарда рублей. Вторым лотом установлено требование к поставке 3 единиц продукции, и участники снизили начальную цену на 30 процентов», - рассказал Дёгтев.
Заключение долгосрочных контрактов позволяется добиться наилучшего соотношения цены и качества как самого оборудования, так и его обслуживания, а также грамотно распределить расходы заказчика. Поставщик же получает гарантию на долгосрочное сотрудничество с городом. Схожий механизм уже применяется в дорожном строительстве, пояснил руководитель Департамента.
Сейчас Департамент столицы по конкурентной политике проводит еще одни торги, итоги которых подведут 23 декабря текущего года.
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