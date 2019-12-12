Москва переходит на контракты жизненного цикла по рентгенологическому оборудованию

Прошли торги на поставку медицинского рентгенологического оборудования для исследования кровеносных сосудов с жизненным циклом обеспечения его работоспособности. То есть, компания – победитель открытого конкурса в электронной форме обязан будет обслуживать это медицинское обородование в течение всего срока его эксплуатации, пояснил заместитель мэра Москвы по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

«В данном случае победителю конкурса на поставку оборудования по двум лотам предстоит обеспечить медицинские организации оборудованием для ангиографии – современного метода обследования кровеносных сосудов. Помимо этого, необходимо обеспечить работоспособность оборудования в течение 10 лет», - рассказал Ефимов.

По его словам, обычно участвуют в таких торгах крупные компании из-за высоких требований. На заключение каждого контракта в этот раз вышли по три организации, победителем стала компания ООО «Филипс». Заказчиком процедур являлся ГАУ «Гормедтехника».