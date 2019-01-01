В Москве появится новое фармацевтическое производство

В столице будет организовано промышленное производство лекарственных препаратов. На полях Петербургского экономического форума было подписано соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности компании в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» компанией ООО «Р-Опра».

Как сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, курирующего ОЭЗ, Александр Прохоров, инвестиции в проект составят 5,37млрд рублей. Кроме того, благодаря организации производства в городе появится 270 новых рабочих мест.

«Локализация в столичной ОЭЗ позволит компании использовать весь комплекс мер поддержки, предусмотренных для резидентов ОЭЗ, и реинвестировать сэкономленные средства в развитие проекта. Таким образом город участвует в развитии перспективных и нужных производств», - подчеркнул Прохоров.

Отметим, предприятие будет производить лекарства для терапии хронической почечной недостаточности, кардиологических, психиатрических, онкологических и других заболеваний.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Игорь Ищенко цена на лекарства, произведённые в ОЭЗ, будет максимально доступной для всех слоёв населения.

