В Москве построят еще два торговых комплекса
Департамент по конкурентной политике города Москвы выставил на аукционы два объекта под коммерческую застройку транспортно-пересадочных узлов.
Победители получат право владения на 99 процентов доли в уставном капитале транспортно-пересадочных узлов.
Первый лот – 99% уставного капитала в ТПУ «Лианозово-2». Новый собственник сможет построить торговый комплекс с автостоянкой общей площадью свыше 5000 кв.м. Стартовая цена - 84 млн рублей.
Победитель второго конкурса «Рязанская - Терминал 1» также сумеет возвести торговый центр с парковкой и объекты улично-дорожной сети в составе ТПУ «Рязанская». Цена на старте -179 млн рублей.
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