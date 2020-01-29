В Москве построят еще два торговых комплекса

29 января 202015:26

Департамент по конкурентной политике города Москвы выставил на аукционы два объекта под коммерческую застройку транспортно-пересадочных узлов.

Победители получат право владения на 99 процентов доли в уставном капитале транспортно-пересадочных узлов.

Первый лот – 99% уставного капитала в ТПУ «Лианозово-2». Новый собственник сможет построить торговый комплекс с автостоянкой общей площадью свыше 5000 кв.м. Стартовая цена - 84 млн рублей.

Победитель второго конкурса «Рязанская - Терминал 1» также сумеет возвести торговый центр с парковкой и объекты улично-дорожной сети в составе ТПУ «Рязанская». Цена на старте -179 млн рублей.

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ФОТО: pxhere.com
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