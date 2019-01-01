В Москве победители электронных торгов отремонтируют трамвайные пути

Трамвайные пути общей протяженностью около 28 километров отремонтируют победители городских аукционов.

Об этом рассказали на публичном представлении закупки ГУП «Мосгортранс», которое прошло в рамках проекта «Биржа торгов». Организатором мероприятия для заказчиков и поставщиков выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Победителю электронного аукциона предстоит выполнить целый комплекс ремонтных работ, говорит руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«В рамках мероприятия представили девять лотов на ремонт 28 километров трамвайных путей. Победитель конкурентной процедуры будет обязан демонтировать существующие трамвайные пути, заменить их на новые, а также оснастить трамвайные пути автоматическими стрелочными переводами с электрообогревом», – говорит Геннадий Дёгтев.

Он добавил, что работы по ремонту трамвайных путей будут проводиться на территории северного, северо-западного, восточного, юго-восточного, и южного административных округов Москвы.

«Трамвай – один из самых экологичных видов городского пассажирского транспорта, его особенно любят москвичи и гости столицы. Сегодня трамвайное движение в Москве активно развивается, на городские маршруты выходят трамваи нового поколения «Витязь-Москва». Обновление инфраструктуры – постоянный процесс, который делает поездки на трамваях еще более комфортными для пассажиров: плавными и бесшумными», – отметил представитель ГУП «Мосгортранс».

По словам главного инженера ГБУ «МосТрансПроект» Андрея Рохманько, поставщикам, которые решат принять участие в закупке, предстоит оценить свои силы для решения предложенных задач.

«Выполнение работ по ремонту трамвайных путей требует соответствующего опыта, без которого качественно исполнить контракт будет практически невозможно. Все работы проводятся на территории города, где постоянно находятся люди и другие транспортные средства, а значит будут предъявляться особые требования к складированию строительных материалов и так далее. Все это необходимо учесть при подготовке к участию в предстоящей закупке», – добавил Андрей Рохманько.

Суммарная начальная цена контрактов – 3 миллиарда рублей. Подать заявки на участие можно до 22 июля 2019 года.



