В Москве отремонтируют Онкологический стационар в больнице Плетнёва

Закупку на выполнение работ по капремонту помещений лечебного корпуса Онкологического стационара ГБУЗ «Городская клиническая больница имени Д.Д.Плетнёва» представили строительным компаниям в рамках проекта «Биржа торгов».

Публичное представление процедуры, заказчиком которой выступает ГБУЗ «Городская клиническая больница имени Д.Д.Плетнёва» прошло на площадке Московской торгово-промышленной палаты.

Организатором встречи выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике. Начальная цена контракта – 642 миллиона рублей.

Победителю электронного аукциона предстоит выполнить комплексный капитальный ремонт здания Онкологического стационара, уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Проводить работы предстоит на площади свыше 11 тысяч квадратных метров семиэтажного здания лечебного корпуса. В здании будет выполнена частичная перепланировка помещений, заменены системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения и вентиляции, будет отремонтирована кровля, выполнены монтажные работы вентилируемого фасада. Также контракт включает замену 6 лифтов, адаптированных для перевозки экстренных служб и маломобильных пациентов»,- отметил Геннадий Дёгтев.

Окончание работ запланировано на декабрь 2020 года.

Заказчик заинтересован в привлечении добросовестных подрядчиков, подчеркнул заместитель главного врача по технике, главный инженер ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ» Виктор Сенин.

«Здание лечебного корпуса было построено в 1973 году. За это время сформировалась необходимость к обновлению его моральной базы, приведению помещений в соответствие с действующими требованиями, нормами пожарной безопасности. Три года назад был заключен аналогичный контракт, однако по независящим от обеих сторон обстоятельствам, он был расторгнут, и выполнено лишь 10 процентов от всех запланированных работ. Поэтому сегодня мы ждем к участию компании, готовые качественно и со знанием дела подойти к выполнению всех обязательств по контракту и отремонтировать помещения лечебного корпуса впервые за 46 лет», - подчеркнул Виктор Сенин.

Он добавил, что работы должны вестись с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, чтобы сократить шум, пыль и загрязнения воздуха в действующем медицинском учреждении.

