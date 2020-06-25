В Москве отремонтируют еще один павильон ВДНХ
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Открытый электронный конкурс на проведение работ по капитальному ремонту павильона ВДНХ «Молочная промышленность» будет объявлен в ближайшее время. Принять в нем участие смогут принять представители малого и среднего бизнеса. Здание было построено в 1954 году, общая площадь работ составит более 1,5 тысяч квадратных метров.
Как сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, начальная максимальная цена контракта составит 115,8 миллиона рублей. На выполнение всех работ подрядчику будет отведено 166 рабочих дней.
Объем работ необходимый зданию обширный - от ремонта системы инженерных коммуникаций и внутренних помещений, до установки приспособлений для маломобильных граждан.
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