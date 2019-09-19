В Москве отметили усиление конкуренции на товарных рынках

Плановые показатели по развитию конкуренции на многих товарных рынках Москвы, которые были определены в соглашении ФАС России и Правительства Москвы, к настоящему моменту достигнуты в полном объеме. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев в ходе своего выступления на VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС

Глава Департамента отметил, что сейчас самыми приоритетными для города являются направления, наиболее чувствительные для конечного потребителя, так как они отражаются на качестве жизни каждого конкретного человека. Именно поэтому эти направления нуждаются в развитии уровня конкуренции.

В качестве примера Дёгтев привел рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, ремонт автотранспорта, рынок отдыха и оздоровления детей, сфера благоустройства, рынок сбора и транспортировки отходов.

В этих сферах удалось увеличить долю частных организаций, благодаря чему был повышен уровень конкуренции. Так на рынке благоустройства и рынок сбора и утилизации отходов доля частных компаний увеличилась в 4,5 раза, присутствие бизнеса на рынке отдыха и оздоровления детей – в 3,5 раза. В полтора раза – на рынке розничной торговли лекарственными препаратами.

Всего соглашение между Федеральной антимонопольной службой и Правительством Москвы предполагает развитие конкуренции на 33 товарных рынках столицы. Процесс проходит в рамках Национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы, утвержденного Президентом РФ и Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, утвержденного российским правительством.

