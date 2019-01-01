В Москве отмечен рекордный спрос на объекты, цену которых назначает покупатель

Порядка 260 заявителей приняли участие в 60 земельно-имущественных торгах Москвы на минувшей неделе. Организатором аукционов выступил Департамент города по конкурентной политике. Там отметили, что самыми конкурентными стали торги по объектам, цену которых назначает сам покупатель. Об этом сообщил руководитель ведомства Геннадий Дёгтев. Он отметил, что на две процедуры по реализации имущества без объявления цены поступили 115 заявок. Эти торги на минувшей неделе стали самыми конкурентными.

По итогам оценки заявок, заключить сделку за подвальное помещение площадью 380 квадратных метров в районе Беговой по улице Правды предложено участнику, подавшему ценовое предложение в размере более 9 миллионов рублей. Также определен новый собственник подвального помещения площадью 189 квадратных метров в Басманном районе по Новорязанской улице, предложивший заключить сделку за 3,7 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе столичного Департамента по конкурентной политике.

Более 70 заявителей приняли участие в аукционах прошлой недели по аренде 27 нежилых объектов. Среднее превышение стартовой цены составило 30 процентов, средняя цена арендной ставки – 12 тысяч рублей за квадратный метр в год.

