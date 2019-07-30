В Москве откроется Летняя школа для заказчиков и поставщиков

Летняя школа для столичных заказчиков и поставщиков откроется в начале августа на ВДНХ в рамках проекта «Биржа торгов». Организатором пяти образовательных смен выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Департамент Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений на регулярной основе запускает новые образовательные программы. Это позволяет участникам рынка закупок ориентироваться во всех изменениях контрактного законодательства, понимать все нюансы работы на этом конкурентном рынке, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Контрактное законодательство претерпело ряд важных изменений, последние из которых вступили в силу 1 июля. Летняя школа, которая откроет свои двери для всех участников рынка закупок уже 6 августа, даёт возможность разобраться во всех нововведениях, чтобы затем успешно применять их в своей работе», - подчеркнул вице-мэр по экономике.

Слушателями Летней школы смогут стать представители заказчиков столичных учреждений, а также предприниматели, при этом приоритет при наборе будет отдаваться тем, кто зарегистрирован на портале поставщиков, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Впервые летняя школа заказчиков и поставщиков была запущена в прошлом году. Уже тогда этот формат вызвал большой отклик среди всех участников и собрал на ВДНХ более 400 участников рынка закупок. Сегодня, несмотря на общедоступность информации об изменениях, все еще остается потребность в «живых» встречах с экспертами. На них можно разобрать все непонятные вопросы, получить качественную и оперативную обратную связь. Участие в мероприятии бесплатное и необходимо тем, кто хочет более детально разобраться в контрактной системе, стать эффективным заказчиком и результативным поставщиком», - отметил Геннадий Дёгтев.

Он добавил, что занятия Летней школы сочетают теорию и практику для заказчиков и поставщиков и носят максимально прикладной характер.

«Лекции от ведущих экспертов летней школы будут чередоваться с обсуждениями, деловыми играми. Отдельная дискуссионная панель будет посвящена теме развития Единой автоматизированной информационной системы торгов (ЕАИСТ). Заказчики смогут обсудить с разработчиками, как сделать платформу максимально удобной для пользователя», - пояснил Геннадий Дёгтев.

Между образовательными блоками желающие смогут принять участие в интерактивных сессиях с бизнес-коучем Ольгой Нагайцевой.

Программа рассчитана на два полных дня и сформирована исходя из потребностей заказчиков и поставщиков.

Первая смена летней школы для столичных заказчиков стартует 6-7 августа на ВДНХ в павильоне № 461 «Умный город».

Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте

