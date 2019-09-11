В Москве определят победителей «снежных» аукционов

В ближайшее дни будут обнародованы первые в текущем году «снежные» закупки на вывоз и уборки снега в Центральном административном округе Москвы. Об этом стало известно сегодня во время публичного представления процедур, организатором мероприятия стал Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Руководитель Департамента Геннадий Дёгтев подчеркнул, что уборка снега является серьезной и ответственной работой. Задача будет возложена на победителей трех электронных аукционов. Дёгтев также отметил, что своевременная уборка снега позволяет избежать ДТП и заторов на дорогах.

Исполнители должны будут выполнять работы на территории Басманного, Красносельского, Пресненского, Таганского, Мещанского, Тверского районов, а также Арбата, Замоскворечья и Хамовников. Планируется, что уборкой снега здесь будут заниматься 867 единиц техники победителей.

Суммарная стоимость контрактов составляет 691,8 млн рублей, при этом две трети закупок являются совместными. Заместитель префекта-руководитель контрактной службы префектуры ЦАО Александр Писаренко сообщил, что с исполнителями будет заключен контракт на два года. За это время с территории ЦАО будет вывезено 11,4 млн кубометров снега.

Писаренко отметил, что цифра получена на основе расчета уборочных площадей объектов дорожного хозяйства и элементов благоустройства районов.

Оценивать качество работы работ будут следить не только представители заказчиков, но и подведомственное префектуре учреждение Ситуационно-мониторинговый центр, а также городские контролирующие организации: Департамент ЖКХ, ОАТИ, ГБУ «Доринвест».

На данный момент процедуры еще не опубликованы, они будут обнародованы в двадцатых числах сентября.

