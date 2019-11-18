В Москве объявили победителей грантовой программы для молодых художников

Победители грантовой программы для молодых российских художников объявлены в Москве. Эта инициатива Музея современного искусства «Гараж» - уникальная в своём роде для нашей страны. Комплексная поддержка творцов актуального искусства осуществляется уже 8 лет.

Цель программы — оказать молодым авторам материальную поддержку, чтобы позволить направить их творческий потенциал на развитие профессиональных навыков и расширение области исследовательских интересов. На этот раз проект поддержал «Ингосстрах», рассказал НСН директор по маркетингу компании Даниил Проскурин.

«Грантовая программа – кульминация сотрудничества "Ингосстраха" с музеем "Гараж", которое длится уже несколько лет. Мы вышли за пределы страхования, которое больше основано на сохранении каких-то культурных или материальных ценностей. Созидательная инициатива станет плацдармом для молодого художника, позволяющая начать карьерный путь», - отметил собеседник НСН.

Как рассказал Даниил Проскурин, в этом году собрано рекордное количество заявок от соискателей грантов.