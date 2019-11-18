В Москве объявили победителей грантовой программы для молодых художников
Победители грантовой программы для молодых российских художников объявлены в Москве. Эта инициатива Музея современного искусства «Гараж» - уникальная в своём роде для нашей страны. Комплексная поддержка творцов актуального искусства осуществляется уже 8 лет.
Цель программы — оказать молодым авторам материальную поддержку, чтобы позволить направить их творческий потенциал на развитие профессиональных навыков и расширение области исследовательских интересов. На этот раз проект поддержал «Ингосстрах», рассказал НСН директор по маркетингу компании Даниил Проскурин.
«Грантовая программа – кульминация сотрудничества "Ингосстраха" с музеем "Гараж", которое длится уже несколько лет. Мы вышли за пределы страхования, которое больше основано на сохранении каких-то культурных или материальных ценностей. Созидательная инициатива станет плацдармом для молодого художника, позволяющая начать карьерный путь», - отметил собеседник НСН.
Как рассказал Даниил Проскурин, в этом году собрано рекордное количество заявок от соискателей грантов.
«Всего подано 348 заявок от молодых художников. Экспертный совет музея "Гараж" отобрал семь победителей. Ключевыми качествами для отбора стали неординарность мышления, работа с новыми материалами, формами, убедительность, логика художественных решений и высказываний. Ребята в течение года будут получать ежемесячную стипендию в размере 40 тысяч рублей, примут участие в образовательных и выставочных программах музея "Гараж", - добавил он.
Кроме того, по словам директора по маркетингу «Ингосстраха», компания вовлекает молодых художников в свою рекламную деятельность, не ограничивая рамки творчества.
«Они экспериментируют с различными форматами коммуникации. Так, в рамках творческого конкурса, учреждённого в этом году, несколько художников работали над будущим имиджем и креативными сообщениями на тему страхования. Аудитория сможет увидеть результаты их творчества в ближайших рекламных кампаниях», - отметил Даниил Проскурин.
Лауреатами грантовой программы в этом сезоне стали: Алиса Горшенина (г. Нижний Тагил), Анастасия Вепрева (г. Санкт-Петербург), Василий Кононов-Гредин (г. Киров), Полина Канис (г. Москва), Софья Скидан (г. Москва), Заурбек Цургаев (г. Грозный). Также стипендия продлена победителю прошлого года - Игорю Самолету из Москвы.
Ранее НСН сообщала, что «Ингосстрах» стала новым генеральным спонсором Большого театра России. Договор о сотрудничестве в новом 244 сезоне был подписан 17 сентября гендиректором компании «Ингосстрах» Михаилом Волковым и гендиректором Большого театра Владимиром Уриным.
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