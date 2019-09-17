Большой театр получил нового генерального спонсора

Одна из крупнейших российских страховых компаний «Ингосстрах» стала новым генеральным спонсором Большого театра России. Договор о сотрудничестве в новом 244 сезоне был подписан сегодня, 17 сентября, гендиректором компании «Ингосстрах» Михаилом Волковым и гендиректором Большого театра Владимиром Уриным.

Помимо осуществления основной деятельности, в рамках сотрудничества планируется организовать масштабный федеральный проект, в рамках которого артисты Большого театра выступят с постановками в регионах страны.

Гендиректор компании «Ингосстрах» Михаил Волков объяснил, почему сотрудничество с Большим театром вызвало интерес у компании.

«Большой театр России всегда был и остается одним из главных символов высокого искусства, более 240 лет он влияет на вектор развития оперы и балета во всем мире. Возможность поддержать Большой театр – огромная честь для «Ингосстраха». Кроме того, наше сотрудничество демонстрирует приверженность компании развитию общественно значимых культурных инициатив в России, а также отвечает нашим взглядам на роль социально-ответственного бизнеса в жизни общества», – рассказал Волков.

Также страховая компания намерена реализовать проект «Большой – детям». Его цель познакомить юных зрителей с Большим театром, его богатой историей, привить любовь к балету и опере у молодого поколения.

