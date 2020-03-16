В Москве объяснили увеличение спроса на покупку и аренду городской недвижимости

Конкуренция на электронных аукционах по продаже и аренде городской недвижимости за последнюю неделю выросла с пяти до семи участников за лот в среднем. Такие данные привёл глава департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

На минувшей неделе с 9 по 13 марта на объекты недвижимости претендовали 439 участников. Рост числа инвесторов отчасти связан с увеличением количества предложений – до 60 на минувшей неделе, то есть сразу на 10 лотов.

Кроме того, участники электронных аукционов проявляют интерес к альтернативным форматам, объяснили в мэрии. По словам Щербакова, средняя конкуренция за нежилые помещения на аукционах посредством публичных предложений – 11 участников, на приобретение одного машиноместа без объявления цены - восемь участников.

