В Москве можно стать деловым партнером играючи
В рамках проекта Дни московской конкуренции создана экономическая настольная игра «Открытая конкуренция». Игрокам предлагается организовать свой бизнес и узнать, как инвестировать и конкурировать в разных сферах экономики.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что воспринимать сложные экономические процессы эффективнее в форме игры.
«Игрокам предстоит пройти все этапы сотрудничества с городом: приобрести актив для организации рабочего пространства, конкурировать на торгах за выполнение заказов с другими игроками, увеличивать портфель заказов», - рассказал Дёгтев.
По его словам, игра предназначена как взрослых, так и для детей от 9 лет, и является уникальным продуктом российской разработки. Механики игры подбирались отдельно под конкретные задачи – аукционы на повышение и понижение, соревновательная конкуренция и так далее.
«Особенностью игры является то, что при сочетании большого числа механик, игра не оказывается «громоздкой», в каждый момент игрокам понятны их возможные игровые решения, и более того – в игре минимальный «даунтайм» (время вынужденного бездействия игрока и ожидания хода) ввиду одновременного участия всех игроков на всех игровых этапах. Игра задействует активное взаимодействие игроков через конкуренцию за доступные ресурсы и квесты, и конечно же через аукционы», - пояснил член Гильдии разработчиков настольных игр Федор Корженков.
Настольная игра уже была испробована участниками – школьниками и студентами – на мероприятиях Департамента, а также экземпляры вручались в качестве подарков победителям активностей масштабного проекта Дней московской конкуренции.
«В неё с удовольствием играют школьники и люди, работающие в различных профессиональных сферах. Специалисты контрактных служб, которым по роду своей деятельности необходимо работать над развитием конкуренции, сочли её весьма полезной. Приятно, что игрой заинтересовались организаторы тематической программы Федеральной антимонопольной службы "Экономика будущего: честная конкуренция", которая в эти дни проходит в международном детском центре "Артек"», - уточнил Геннадий Дёгтев.
Ранее НСН сообщала, что в рамках городского проекта Дни московской конкуренции был проведен конкурс видео-уроков по конкуренции между столичными учителями. По информации организаторов Департамента по конкурентной политике и Департамента образования и науки Москвы, в соревновании «Урок о конкуренции» приняли участие свыше 150 столичных педагогов, девять из них были признаны победителями.
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