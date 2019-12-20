В Москве можно стать деловым партнером играючи

«Особенностью игры является то, что при сочетании большого числа механик, игра не оказывается «громоздкой», в каждый момент игрокам понятны их возможные игровые решения, и более того – в игре минимальный «даунтайм» (время вынужденного бездействия игрока и ожидания хода) ввиду одновременного участия всех игроков на всех игровых этапах. Игра задействует активное взаимодействие игроков через конкуренцию за доступные ресурсы и квесты, и конечно же через аукционы», - пояснил член Гильдии разработчиков настольных игр Федор Корженков.

Настольная игра уже была испробована участниками – школьниками и студентами – на мероприятиях Департамента, а также экземпляры вручались в качестве подарков победителям активностей масштабного проекта Дней московской конкуренции.

«В неё с удовольствием играют школьники и люди, работающие в различных профессиональных сферах. Специалисты контрактных служб, которым по роду своей деятельности необходимо работать над развитием конкуренции, сочли её весьма полезной. Приятно, что игрой заинтересовались организаторы тематической программы Федеральной антимонопольной службы "Экономика будущего: честная конкуренция", которая в эти дни проходит в международном детском центре "Артек"», - уточнил Геннадий Дёгтев.

Ранее НСН сообщала, что в рамках городского проекта Дни московской конкуренции был проведен конкурс видео-уроков по конкуренции между столичными учителями. По информации организаторов Департамента по конкурентной политике и Департамента образования и науки Москвы, в соревновании «Урок о конкуренции» приняли участие свыше 150 столичных педагогов, девять из них были признаны победителями.



