В Москве анонсировали аукционы на вывоз снега

В Москве в ближайшие дни пройдут аукционы, победители которых получат контракты на погрузку и вывоз снега со столичных дорог. Соответствующие закупки территорий Центрального административного округа Москвы в рамках проекта «Биржа торгов».

Открытый диалог между московскими заказчиками и представителями бизнес-сообщества организует Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Как заявил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, в ходе конкурса будут представлены три предстоящие закупки, каждый контракт превышает 100 млн рублей.

Особо подчеркивается, что два контракта будут исполняться победителями совместно, что выгодно как для самих заказчиков, так и для потенциальных исполнителей.

Заказчиком первой процедуры является ГБУ «Жилищник Басманного района», контракт предполагает оказание услуг в трех районах ЦАО.

Вторая закупка предполагает удовлетворение потребностей ГБУ «Жилищник» сразу в шести районах, а организатором процедуры выступает ГБУ «Жилищник Таганского района». Заказчиком третьей процедуры, о которой расскажут в рамках встречи, выступает ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО».

Контракт с победителем каждой процедуры будет заключен на два года. Встреча с заказчиком состоится 11 сентября на площадке Московской торгово-промышленной палаты по адресу: Петровка, 15. Начало в 10:00

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