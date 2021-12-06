В московском метро появился поезд, в котором можно сыграть в интеллектуальную игру

Пассажиры московского метро, прокатившись в тематическом поезде «Сила конкуренции», смогут сыграть в интерактивную квиз-игру, которую уже оценили знатоки из передачи «Что? Где? Когда?»

Поезд начал ходить на Арбатско-Покровской линии. Каждый из десяти вагонов состава посвящен одной из сфер жизни Москвы, в числе которых экономика, здравоохранение, промышленность, бизнес, культура, технологии и досуг. На стенах вагонов и на экранах размещены иллюстрации и тексты с рассказом о различных городских сервисах и программах.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, последние десять лет в столице ведется системная работа по созданию необходимых условий для развития конкуренции и обеспечению открытости конкурсных процедур. Одним из инструментов для создания комфортной конкурентной среды стал московский портал поставщиков. Он объединяет более 240 тыс. предпринимателей из 39 российских регионов и позволил заключить более 460 тыс. контрактов.

Идея запуска тематического поезда родилась в московском Департаменте по конкурентной политике.

По словам его руководителя Ивана Щербакова, пассажиры поезда смогут наглядно увидеть положительные изменения, которые происходят в городе благодаря развитию конкуренции. Он рассчитывает, что поезд вдохновит кого-то на открытие собственного или расширение уже существующего бизнеса.

Главной «фишкой» «Силы конкуренции» Иван Щербаков назвал интерактивную квиз-игру, в ходе которой можно проверить и расширить свои знания о жизни современной столицы. Для участия в викторине необходимо будет пройти по указанным QR-кодам и ответить на 40 вопросов.

Идею оценила магистр клуба «Что? Где? Когда?», двукратная обладательница «Хрустальной совы» Елизавета Овдеенко. По её словам, принимая участие в интеллектуальной игре, пассажиры тоже становятся своего рода конкурентами.

Со своей стороны, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что столичный метрополитен уделяет особое внимание тому, чтобы все тематические поезда были полезными и информативными.

«Сила конкуренции» - уже 22-й брендированный состав, запущенный с начала 2021 года.

Современные технологии позволили превратить вагоны в информационные центры. Пассажиры погружаются в тему конкуренции не посредством сухих фактов, а через сферы, на которые она влияет: от промышленности до бизнеса и культуры. Панируется, что поезд «Сила конкуренции» за 6 месяцев перевезет около 2 млн человек.

