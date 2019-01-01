В Московской торгово-промышленной палате подготовили перечень правонарушений при обороте культурных ценностей

В Московской торгово-промышленной палате (МТПП) представили «Перечень возможных правонарушений при обороте культурных ценностей». Документ разработала гильдия экспертов, оценщиков и специалистов по обороту культурных ценностей МТПП. В палате считают, что он будет востребован в системе контроля за распространением и перемещением культурных ценностей, на пунктах таможенного контроля и в системе следственных органов.

По словам председателя гильдии Александра Елисеева, ее эксперты участвуют в судах о подделках и фальсификации русского искусства, а также сопровождают произведения за рубеж, поэтому отлично знают, как правильно оформлять необходимые документы и владеют всеми тонкостями таможенных процедур.

«Естественно, при этом видим, какие правонарушения и мошеннические деяния могут быть совершены для того, чтобы предметы, которые не должны вывозиться с территории РФ или предметы, которые везутся на подмену на подлинные предметы с территорий зарубежных стран, какие деяния могут быть совершены», - сказал Елисеев.

Он выразил уверенность, что после согласования перечня с силовыми структурами, он получит статус справочного документа и станет настольной книгой не только для сотрудников Минкультуры, которые выдают разрешение на ввоз-вывоз культурных ценностей, но и пособием для сотрудников правоохранительных органов.

