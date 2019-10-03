В московской подземке в два раза увеличилось количество киосков

В 2019 году в Москве было продано в два раза больше киосков и павильонов в подземных переходах, чем годом ранее – 48 против 20 объектов. В этом году за данный вид коммерческой недвижимости боролось 500 предпринимателей. Организатором торгов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Руководитель пресс-службы Департамента по конкурентной политике Татьяна Семенова в эфире НСН представила ТОП самых популярных киосков и павильонов на городских торгах.

«В этом году ассортиментный перечень выставленных объектов очень широк. Больше всего заявок - около 200 - было подано на павильоны с комплексной специализацией. Наибольшим спросом у инвесторов пользуются киоски для продажи галантерейных товаров, услуг сотовой связи, а также павильоны для продажи кондитерских товаров», - сказала Семенова.