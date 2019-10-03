Москва распродает 4 тысячи парковочных мест
Департамент города Москвы по конкурентной политике выставил на аукцион 4 тыс. машинно-мест в разных округах столицы. Самое большое количество паркингов продается в Юго-Восточном и Центральном административных округах – по 1,06 тыс. в каждом. Порядка 697 машинно-мест готов продать юго-запад города. Около 200 лотов доступны для торгов в Западном, Зеленоградском, Восточном, Северо-Восточном и Северо-Западном округах.
Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов считает, что горожанам выгоднее всего приобретать парковочные места именно напрямую у города.
«Приобретая машинно-место у города, покупатель может быть уверен, что не столкнется с дополнительными трудностями и выберет место для парковки своего автомобиля по приемлемой цене. Стоимость лотов начинается от 236 тысяч рублей», - сказал Ефимов.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что большая часть лотов выставлена на электронный аукцион – 3,9 тыс. парковочных мест.
«Слово «аукцион» не должно пугать автомобилистов. Предложений пока много, поэтому опасаться роста цены в ходе торгов не стоит», - уточнил Дёгтев.
При этом у граждан есть возможность приобрести машинно-место различными способами. Кроме стандартных торгов, где начальную стоимость парковочного места устанавливает организатор торгов, есть предложения без объявления цены (стоимость определяют сами покупатели при торгах). Также есть возможность ряд машинно-мест приобрести через процедуру публичного предложения.
«Разнообразие способов реализации мест для парковки автомобилей повышает уровень конкуренции и дает всем желающим возможность выбрать объект с необходимыми характеристиками по приемлемой цене», - считает руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике.
Актуальные предложения по торгам размещены на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа машинно-мест».
Ранее НСН сообщала, что Москва объявила закупку на поставку парковочного оборудования для плоскостных парковок закрытого типа и для парковок вблизи транспортно-пересадочных узлов. Ожидается, что оборудование появится на 11 плоскостных парковках закрытого типа по адресам: Филатов луг, Прокшино, Коммунарка (Столбово), Говорово, ТПУ Соколина гора на земельном участке вдоль 1-ой улицы Измайловского, вблизи станции МЦК «Измайлово» и др.
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