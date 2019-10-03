Москва распродает 4 тысячи парковочных мест

Департамент города Москвы по конкурентной политике выставил на аукцион 4 тыс. машинно-мест в разных округах столицы. Самое большое количество паркингов продается в Юго-Восточном и Центральном административных округах – по 1,06 тыс. в каждом. Порядка 697 машинно-мест готов продать юго-запад города. Около 200 лотов доступны для торгов в Западном, Зеленоградском, Восточном, Северо-Восточном и Северо-Западном округах.

Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов считает, что горожанам выгоднее всего приобретать парковочные места именно напрямую у города.

«Приобретая машинно-место у города, покупатель может быть уверен, что не столкнется с дополнительными трудностями и выберет место для парковки своего автомобиля по приемлемой цене. Стоимость лотов начинается от 236 тысяч рублей», - сказал Ефимов.