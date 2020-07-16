В Московской области начнут штрафовать за жестокое обращение с бездомными животными

16 июля на заседании Мособлдумы приняли законопроект о внесении изменений в КоАП Московской области, которыми устанавливается ответственность за нарушение требований в области обращения с животными. Подробности рассказал «Радио 1» председатель Комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

«Мы приняли сегодня три нормы. Первая – о том, что с сегодняшнего дня муниципалитеты не имеют права составлять акты о нарушениях и штрафовать ответственных лиц, которые занимаются бесхозными животными. Тех, кто их ловит, привозит в приют и так далее. Эти полномочия перешли на региональный уровень. К областному Министерству сельского хозяйства», – сообщил Керселян.

Вторая норма касается штрафов за нарушение правил отлова животных.

«Введена административная ответственность за нарушения требований порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев. Для индивидуальных предпринимателей назначено наказание от 10 до 20 тыс. рублей штрафа, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. Полномочия составлять протоколы и штрафовать, если имели место нарушения, получили 14 сотрудников Минсельхоза Московской области», – сказал собеседник «Радио 1».

Третья норма относится к функционированию приютов.

«Третья норма, которую мы сегодня приняли, это административная ответственность за нарушение порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в приютах. В Московской области 32 приюта, из них один муниципальный, остальные – частные. Мониторинг показывает, что сейчас всем нормам соответствуют всего три приюта. Остальные имеют те или иные нарушения. Так вот, этот закон позволяет сотрудникам министерства сельского хозяйства, которым мы дали дополнительные полномочия, следить за деятельностью приютов и бороться с нарушениями. Составлять протоколы и штрафовать», – пояснил Сергей Керселян.

Он добавил, что пока для частных приютов не предусмотрено финансирование из бюджета, однако если мониторинг покажет, что без господдержки им не обойтись, тогда областной парламент, вероятно, рассмотрит этот вопрос.

