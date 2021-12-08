В московских школах стартовал пилотный проект «Культура конкуренции»

В Москве стартовал пилотный проект «Культура конкуренции», посвященный дополнительному образованию учеников предпринимательских классов столичных школ.

В пилотном проекте принимают участие 10 школ. В его рамках 250 учеников в игровой форме узнали про основные инструменты создания развитой конкурентной среды, в том числе о роли Департамента города Москвы по конкурентной политике в её развитии.

Программа состоит из семинаров «Культура конкуренции», «Закупки», «Торги» и итоговой игры «Город будущего».

Цель первого семинара заключается в формировании установки о конкуренции как о естественном процессе, необходимой системе и важности ее прозрачности.

Второй и третий семинары создают представление о конкурентной среде, духе состязания, важности детального изучения вопроса, а также умении слушать и слышать потребности сторон.

На последнем семинаре для участников провели увлекательную игру, в ходе которой ребята выступали заказчиками и поставщиками услуг, попробовали свои силы в сооружении городских объектов.

Как отметил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, цель программы - показать школьникам, что конкуренция проявляется практически во всех сферах жизни, и это нормальное состояние общества.

Благодаря программе дети начнут разбираться в таких понятиях, как рыночные механизмы конкуренции, прозрачность и честность по отношению к процедурам и участникам. Они также научатся находить примеры конкуренции в истории, окружающем мире, экономических процессах и применять полученные знания на практике - в смоделированных кейсах торгов и закупок.

Программа получилась полезной и увлекательной, благодаря тому, что лекции занимали лишь малую часть каждого семинара. Например, на одном из занятий учащиеся сами разрабатывали критерии для конкурсного отбора в школу с учетом новых знаний, которые они получили в рамках программы.

Проект «Культура конкуренции» запущен Департаментом по конкурентной политике совместно с Университетом правительства Москвы и Городским методическим центром. Его предполагается масштабировать и периодически проводить в столичных школах на постоянной основе.

В дальнейшем он может вырасти в курс на семестр или полугодие об основах конкуренции как необходимой части современного экономического процесса. Кроме того, проект может стать основой для проведения городских школьных игр и чемпионатов по экономическим играм с акцентом на конкуренцию.

