В московских школах стартовал пилотный проект «Культура конкуренции»
В Москве стартовал пилотный проект «Культура конкуренции», посвященный дополнительному образованию учеников предпринимательских классов столичных школ.
В пилотном проекте принимают участие 10 школ. В его рамках 250 учеников в игровой форме узнали про основные инструменты создания развитой конкурентной среды, в том числе о роли Департамента города Москвы по конкурентной политике в её развитии.
Программа состоит из семинаров «Культура конкуренции», «Закупки», «Торги» и итоговой игры «Город будущего».
Цель первого семинара заключается в формировании установки о конкуренции как о естественном процессе, необходимой системе и важности ее прозрачности.
Второй и третий семинары создают представление о конкурентной среде, духе состязания, важности детального изучения вопроса, а также умении слушать и слышать потребности сторон.
На последнем семинаре для участников провели увлекательную игру, в ходе которой ребята выступали заказчиками и поставщиками услуг, попробовали свои силы в сооружении городских объектов.
Как отметил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, цель программы - показать школьникам, что конкуренция проявляется практически во всех сферах жизни, и это нормальное состояние общества.
Благодаря программе дети начнут разбираться в таких понятиях, как рыночные механизмы конкуренции, прозрачность и честность по отношению к процедурам и участникам. Они также научатся находить примеры конкуренции в истории, окружающем мире, экономических процессах и применять полученные знания на практике - в смоделированных кейсах торгов и закупок.
Программа получилась полезной и увлекательной, благодаря тому, что лекции занимали лишь малую часть каждого семинара. Например, на одном из занятий учащиеся сами разрабатывали критерии для конкурсного отбора в школу с учетом новых знаний, которые они получили в рамках программы.
Проект «Культура конкуренции» запущен Департаментом по конкурентной политике совместно с Университетом правительства Москвы и Городским методическим центром. Его предполагается масштабировать и периодически проводить в столичных школах на постоянной основе.
В дальнейшем он может вырасти в курс на семестр или полугодие об основах конкуренции как необходимой части современного экономического процесса. Кроме того, проект может стать основой для проведения городских школьных игр и чемпионатов по экономическим играм с акцентом на конкуренцию.
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