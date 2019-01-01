В индустриальном парке «Боровлево» в Тверской области появится производство решетчатого настила

Создать на территории Тверской области производство решётчатого настила намерена немецкая компания Lichtgitter GmbH. Перспективы инвестпроекта стоимостью 400 млн рублей в рамках деловой программы бизнес-миссии в ФРГ делегации Тверской области обсудил с руководством компании губернатор региона Игорь Руденя.

«В Тверской области есть ряд предприятий, которые осуществляют оцинковку готовой продукции. Эти компании могли бы стать партнерами «Лихтгиттер». Можно создать кооперацию», - отметил Игорь Руденя.

Реализовать проект инвесторы планируют на территории индустриального парка «Боровлево» в Калининском районе Тверской области. На первом этапе производственные мощности разместятся на общей площади более 1000 кв.м. На лето 2019 года запланирована поставка на новое предприятие специализированного оборудования и его монтаж. Вторая очередь проекта предполагает возведение двух дополнительных цехов площадью 1 000 кв.м. каждый и здания административно-бытового корпуса.

