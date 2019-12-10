Бизнес проводит акцию «Ни один ребенок без подарка!»

10 декабря 201916:12

В преддверии Нового года стартовала акция «Ни один ребенок без подарка!», которая проводится второй год общественным движением «Хранители России» и Гильдией негосударственных структур безопасности Московской торгово-промышленной палаты. Предприниматели отсылают во все 85 регионов России сладкие презенты. В большинстве своем получатели сладостей – это дети из неблагополучных и малообеспеченных семей.

Заместитель председателя гильдии НСБ МТПП Владимир Каширов заявил в эфире НСН, что люди, у которых есть материальные возможности, должны помогать и нести радость детям.

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«У нас [в России] есть кому помогать! Понятно, что государство помогает, но я считаю, что люди бизнеса не должны быть безучастны и должны помогать нуждающимся», - сказал Каширов.

Подарки под ёлкой найдут сотни детей по всей России.


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ФОТО: pixabay.com
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