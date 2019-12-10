Бизнес проводит акцию «Ни один ребенок без подарка!»

В преддверии Нового года стартовала акция «Ни один ребенок без подарка!», которая проводится второй год общественным движением «Хранители России» и Гильдией негосударственных структур безопасности Московской торгово-промышленной палаты. Предприниматели отсылают во все 85 регионов России сладкие презенты. В большинстве своем получатели сладостей – это дети из неблагополучных и малообеспеченных семей.

Заместитель председателя гильдии НСБ МТПП Владимир Каширов заявил в эфире НСН, что люди, у которых есть материальные возможности, должны помогать и нести радость детям.