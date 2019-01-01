Юные журналисты «Футбола для дружбы» пройдут стажировки в международных СМИ

Для 12-летних Юных журналистов детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» впервые будут организованы стажировки в печатных и онлайн изданиях по всему миру. Организатором выступит глобальный партнер программы, коммуникационное агентство АГТ, возглавляющее Национальный рейтинг коммуникационных компаний (НР2К).

На стажировки в российские и международные СМИ эксперты АГТ и организаторы «Футбола для дружбы» выбрали лучших Юных журналистов по итогам Седьмого сезона программы, финальные мероприятия которого прошли в Мадриде с 28 мая по 2 июня.

Один из них, Рафаэль Зиновьев из Санкт-Петербурга пройдет двухмесячную практику в спортивной редакции портала News.ru.