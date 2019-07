Юные журналисты «Футбола для дружбы» пройдут стажировки в международных СМИ

«Для меня большая честь иметь возможность пройти практику в серьезном деловом издании, ощутить себя полностью погруженным в профессиональную среду взрослой спортивной журналистики. Это прекрасный шанс узнать профессию изнутри, пообщаться с профессионалами, понять, подходит ли мне спортивное направление, готов ли я и дальше им заниматься», — отметил он.

В свою очередь, Микаель Геворгян из Армении приобретет опыт ведения радиоэфира на Radio one (Армения). Также, Юный журналист Лукас Кальдерон из Боливии попробует себя в роли приглашенного корреспондента для сайта еженедельного журнала BBC Match of the Day.

«Я надеюсь, что смогу пообщаться с опытными журналистами и узнать какие качества мне нужно развивать в себе, чтобы в будущем стать успешным международным журналистом», — сказал Юный журналист из Боливии.

Напомним, программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — равенство, здоровье, преданность, традиции, справедливость, честь, победа, мир и дружба.