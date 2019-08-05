У российских детей стали чаще выявлять диабет

Диабет второго типа помолодел – это заболевание начали чаще диагностировать у детей. Председатель Гильдии развития предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при МТПП Алла Обухова рассказала НСН, что самая большая проблема - в выявлении ранних стадий диабета. Она отметила, что от 60 до 80 процентов заболевших диабетом, не знают о том, что они больны

В этой связи с сентября гильдия запускает программу по раннему выявлению диабета. Для этого разработана анкета из восьми вопросов, ответив на которые любой человек сможет выяснить, есть ли у него риск возникновения заболевания.

«Наша акция как раз направлена на выявление ранних, скрытых форм диабета. А первые симптомы – это снижение работоспособности, усталость, снижение умственной активности. То есть у человека начинает страдать качество жизни, а он не может понять, почему», - заявила она.

В медицинских центрах, членах гильдии, бесплатно возьмут 2 анализа, после чего обратившийся получит подробные рекомендации по питанию и физических нагрузках.

