Ценность персональных данных граждан поставили в один ряд с водой и воздухом

Законопроект о защите персональных данных будет внесен уже в рамках осенней сессии Госдумы. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков. По его словам, документ, в частности, даст бизнесу возможность работать с обезличенными данными. Носков подчеркнул, что это огромный ресурс, в том числе, для повышения эффективности производств и производительности труда. Напомним, что ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России уже заинтересовалось тем, как рассчитать стоимость персональных данных граждан.

Руководитель Гильдии по оценочной деятельности и устойчивому развитию территорий города Москвы Юрий Цыпкин в беседе с НСН объяснил, почему информация на сегодняшний день является не менее важным ресурсом, чем вода и воздух.

«Дело в том, что вообще информация очевидно, что является ключевой вещью. Как “закон Ома”: мы им пользуемся, но он ничего не стоит. А он для всего человечества стоит очень много. Опять-таки ничего не стоит вода! Сколько стоит вода в реке? Нисколько! Мы ее эксплуатируем. Для чего? Для электростанций. Сколько стоит киловатт в час гидроэлектростанции? Копейки, потому что мы не считаем воду. А вода тоже природный ресурс, и она стоит денег. Это пока мы не дошли до воздуха. Это смешной вопрос. Но на самом деле, сейчас онкологи бьют тревогу из-за воздуха. Я думаю, все это мы почувствуем на себе и на следующих поколениях», - отметил он.

По расчетам ученых персональные данные приносят своим операторам примерно 10% от всего дохода. По словам Цыпкина, для контроля такого ресурса, как информация, необходимо создать в России единый кадастр.

«Надо создать актив. Актив определяется, когда есть учет, регистрация, стоимость. Пока этого нет. Как в Росреестре все активы должны быть. Главная идея, что информационные ресурсы должны стать единым активом в едином кадастре, где должна быть вода, реки, леса, земля, информация, люди. Всё в едином кадастре. Этот кадастр должен быть не отдельным органом, а федеральной налоговой службой», - заключил собеседник НСН.

Напомним, что сейчас, штрафа за нарушение правил хранения персональных данных не предусмотрено. Из-за этого корпорации штрафуются на три тысячи рублей по статье КоАП за непредставление информации.

