ЦДМ на Лубянке отметит день рождения грандиозным шоу
1 и 2 июня «Центральный Детский Магазин на Лубянке», собственником которого является компания «Галс-Девелопмент», отпразднует 62-ю годовщину грандиозным шоу.
С самого открытия магазина гостей ЦДМ ждут любимые мультики, увлекательные игры, театрализованные представления, розыгрыши призов, сладкое угощение и многое другое.
Отметим, что начнётся шоу парадом игрушек от магазина Hamleys, который пройдёт в главном атриуме. Маленьких посетителей ждут азартные командные соревнования «Гонки Magformers», бумажная дискотека, шоу мыльных пузырей и праздничные выступления артистов.
По словам старшего вице-президента «Галс-Девелопмент» Леонида Капрова, двухдневное празднование будет полно ярких эмоций и впечатлений, которыми ЦДМ рад поделиться со своими гостями.
«В начале лета ЦДМ на Лубянке традиционно отмечает свой день рождения, который знаменует начало долгожданных школьных каникул. Для наших гостей совместно с партнёрами детского магазина мы подготовили красочную и разнообразную программу, сладкое угощение и подарки. Мы приглашаем провести вместе с нами незабываемый праздник, полный ярких эмоций и впечатлений», — рассказал Капров.
На десерт гостям ЦДМ предложат угощение от candy-бар, мороженое от итальянского ресторана Osteria Mario и сладкие подарки от Kinder. В торговом комплексе также будет работать фотозона.
Завершится праздник фейерверком из конфетти и четырёх тысяч воздушных шаров, которые спустятся в главный атриум из-под огромного стеклянного купола.
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