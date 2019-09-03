Три объекта выставлены на торги в Восточном административном округе столицы

Аукционы по аренде трёх коммерческих объектов в Восточном административном округе объявил столичный департамент по конкурентной политике.

Отметим, что первый объект расположён в Богородском районе по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 72, строен. 11. Общая площадь помещения — 697,3 квадратных метров, оно находятся в нежилом здании на первой линии. Имеется отдельный вход. Объект находится в десяти минутах пешей ходьбы от станции метро «Преображенская площадь». Стартовая цена — пять миллионов рублей.

Следующий лот находится в районе «Соколиная гора» с адресным ориентиром: Щербаковская улица, дом 58А. Помещение с отдельным входом площадью 172,3 квадратных метра также находится на первом этаже. Рядом станция метро «Измайлово» и Измайловский парк. Начальная цена — 775 тысяч рублей.

И, наконец, третий объект площадью 24 квадратных метра располагается в Перово по адресу: Зелёный проспект, дом 6, корпус 1. Отметим, что район, где находится предлагаемое для аренды помещение, известен высоким уровнем социальной инфраструктуры. В пяти минутах ходьбы — станция метро «Перово». Цена лота на старте торгов — 108 тысяч рублей.

Добавим, торги по всем лотам пройдут 12 сентября. Посмотреть все объекты торгов в Восточном административном округе столицы можно на ннвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда недвижимости».

