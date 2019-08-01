Три коммерческих объекта в ЗАО столицы выставлены на торги

Департамент по конкурентной политике выставил на электронные аукционы по аренде три коммерческих объекта в Западном административном округе.

Первый объект находится в районе Филевского парка по адресу: ул. Барклая, д. 15, корп. 1. Лот представляет собой подвальное помещение площадью 70,8 квадратных метров. Удаленность от ближайшей станции метро «Багратионовская» составляет 5 минут пешком. Поблизости находится парк «Фили». Стартовая стоимость лота составляет 70,8 тысяч рублей.

Второй лот площадью 70,7 квадратных метров представляет собой помещение на первом этаже жилого дома, на первой линии, по адресу: Осенний бульвар, д. 2. Объект имеет отдельный вход. Путь до ближайшей станции метро «Крылатское» займет не более пяти минут. Рядом с лотом располагается парк «Крылатские холмы». Начальная цена объекта – 318 тысяч рублей.

Третий объект имеет площадь 85,6 квадратных метров и располагается в районе Кунцево с адресным ориентиром: ул. Новорублёвская, д. 4. Район расположения объекта обеспечен высоким уровнем социальной инфраструктуры. Поблизости находится Живописная бухта и Рублевский лес. Ближайшая станция метро – «Мякинино». Начальная цена лота – 85,6 тысяч рублей.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 9 и 16 августа 2019 года.

Торги пройдут 15 и 22 августа соответственно.

Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда недвижимости».



