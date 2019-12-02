Тенденции развития медицины обсудят на «Российской неделе здравоохранения-2019»

Международный научно-практический Форум «Российская неделя здравоохранения-2019» открылся в понедельник, 2 декабря, в выставочном комплексе «Экспоцентр». Это самое масштабное конгрессно-выставочное мероприятие в стране в сфере охраны здоровья. На нем обсуждаются самые актуальные тенденции развития мировой медицины и отечественного здравоохранения.

Одним из ключевых событий Форума станет 29-я международная выставка «Медицинская техника, изделия медицинского назначения и расходные материалы – «Здравоохранение 2019». В составе коллективного стенда Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) примут участие представители Гильдии производителей медицинских товаров и услуг и Гильдии по развитию предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности.

На выставке будут представлены разработки отечественных предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, реабилитационной индустрии, образцы медицинских изделий и оборудования, технические средства реабилитации.

Работа научно-практического Форума продлится до 6 декабря.

