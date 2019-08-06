Технику для обслуживания дорог Москвы поставит победитель электронного аукциона
Победитель электронного аукциона поставит дорожно-коммунальную технику для обслуживания свыше 2 миллионов квадратных километров столичных дорог.
Закупку на поставку дорожно-коммунальной техники представит ГБУ «Автомобильные дороги», которое выступает заказчиком этой процедуры.
Мероприятие пройдет в рамках проекта «Биржа торгов» 7 августа на площадке Московской торгово-промышленной палаты по адресу: Петровка, 15. Организатором встречи выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Состав закупаемой техники сформирован, исходя из потребностей города, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«2,2 миллионов квадратных километров дорог будет обслуживать коммунальная техника, закупленная по итогам городского аукциона. Больше всего в этот раз будет приобретено комбинированных дорожных машин – это техника, работающая всесезонно, которая позволяет проводить уборку дорожного полотна как зимой, так и летом», - уточнил Геннадий Дёгтев.
В качестве обоснования необходимости закупки заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Анжела Корнилова привела показатели, свидетельствующие об увеличении площадей для уборки.
«Закупка обусловлена тем, что с каждым годом площадь уборки Москвы растет. В этом году она увеличилась почти на 7 процентов. Исходя из этого, количество техники, необходимой для обслуживания города также возросло», - добавила Анжела Корнилова.
Подробности предстоящей процедуры расскажут на публичном представлении закупки, участие в котором бесплатное по предварительной регистрации на сайте.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей