Тамбовской области показали, как перевести бизнес «в цифру»

Представителям малого бизнеса презентовали функциональные возможности портала поставщиков на открытой встрече в Тамбове.

О достигнутых экономических эффектах при работе Тамбовской области на портале поставщиков рассказал заместитель председателя комитета государственного заказа Тамбовской области Александр Забавников.

«Более 200 тамбовских заказчиков и 300 поставщиков из Тамбовской области работают сегодня на портале поставщиков. Годовой объем малых закупок региона составил более 400 миллионов рублей. Тамбовская область продолжает вести планомерную работу по привлечению заказчиков и предпринимателей к участию в закупках малого объема с помощью этого интернет-ресурса. Портал позволяет региону обеспечивать эффективное управление бюджетными средствами, повышать уровень конкуренции и предлагать широкий спектр товаров, работ и услуг заказчикам со всей России», – отметил Александр Забавников.

Обширные возможности, мгновенная аккредитация и подробная аналитика портала привлекают все больше региональных участников закупочного процесса, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Портал поставщиков является универсальным решением для заказчиков и поставщиков. Одно из его главных преимуществ – гарантированный доступ к закупкам во всех подключенных регионах, включая рынок Москвы. В настоящее время в системе своё желание работать на портале выразили 33 субъекта Российской Федерации. Простой и удобный функционал, а также электронное контрактование позволяют работать в системе как новичкам, так и опытным предпринимателям», – сказал Геннадий Дёгтев.

Он отметил, что интерес к работе в системе активно проявляют муниципалитеты.

«Начав сотрудничество на уровне субъектов, мы увидели интерес со стороны муниципалитетов. В частности, более 30 муниципалитетов Тамбовской области приняли участие в открытой встрече», – уточнил Геннадий Дёгтев.

Портал поставщиков позволит предпринимателям Тамбовской области наладить бизнес-процессы во время проведения закупок малого объема без лишних затрат, уверен амбассадор портала поставщиков Евгений Степанов.

«Для организации любого успешного бизнеса требуется внедрение проектного управления и оптимизация ключевых бизнес-процессов. Последние можно выстроить на портале поставщиков. Кроме того, портал помогает всегда оставаться в курсе ближайших закупочных процедур. Благодаря интеллектуальной системе информирования на интернет-ресурсе тамбовские предприниматели могут подписаться на обновления и отслеживать интересующие закупки», – поделился мнением Евгений Степанов.

Напомним, правительство Москвы и Тамбовская область подписали соглашение о сотрудничестве при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в электронной форме с использованием АИС «Портал поставщиков» в мае 2018 года.

АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма правительством Москвы 2013 году. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

Адаптивность технического решения Портала поставщиков с начала 2018 года позволяет субъектам РФ осуществлять закупки малого объема в соответствии с особенностями региональных практик.

На Портале поставщиков зарегистрированы более 156 тысяч поставщиков из всех регионов России, причем более 90 процентов из них – представители малого бизнеса. Объем закупок на портале по итогам 2018 года составил около 25 миллиардов рублей и более 280 тысячи заключенных договоров.

Портал поставщиков обеспечивает открытый доступ к закупкам малого объема во всех подключенных регионах, включая рынок Москвы; простой и понятный механизм участия в закупках; абсолютно бесплатное участие, без сборов и комиссий; отсутствие требований по предоставлению обеспечения, банковских гарантий при участии в котировочных сессиях; электронное контрактование; возможность анализировать рынок и потенциальных конкурентов.

