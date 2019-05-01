Суммы малых закупок на Портале поставщиков подрастут с 1 июля

Сумма, на которую могут быть проведены закупки малого объема через портал поставщиков, будет увеличена со 100 до 300 тысяч рублей.

Такое нововведение в работе портала обусловлено соответствующим изменением в пункте 4 части 1 статьи 93 44-ФЗ с 1 июля, рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Портал поставщиков оперативно реагирует на изменения законодательных документов. Повышение ценовой планки закупок, которые можно осуществить при помощи портала поставщиков, в какой-то мере упростит закупочный процесс учреждений, при этом не выведет его из публичного и конкурентного поля. Поставщики, активно работающие на портале, получат больше возможностей. Пороговое значение в 100 тысяч рублей сегодня не соответствует реалиям рынка. Не исключено, что факт повышения ценовой планки до 300 тысяч рублей привлечёт новых представителей бизнеса на портал, которые ранее не рассматривали интернет-ресурс в качестве инструмента для работы с заказчиками бюджетных учреждений», - сказал Владимир Ефимов.

В то же время правила определения годового объема малых закупок не изменились, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев и пригласил заказчиков, работающих на портале поставщиков активнее использовать котировочные сессии.

«Годовой объем малых закупок организации остаётся прежним: он не может превышать 2 миллиона рублей или 5 процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен быть выше 50 миллионов рублей. Заказчикам, работающим на портале поставщиков, в том числе и региональным, необходимо активнее использовать такой инструмент как котировочные сессии для достижения экономии по таким закупкам. Ежедневно на портале поставщиков проводятся порядка 500 котировочных сессий, а участвуют в них в среднем от 5 до 7 поставщиков», - подчеркнул Геннадий Дёгтев.

Повышение ценовой планки будет полезно всему рынку, отметил специалист по закупкам ГБУЗ «ГКБ №15 ДЗМ» Дмитрий Мишичкин.

«Повышение до трехсот тысяч рублей является очень хорошей мерой, удобство почувствуют и заказчики, и поставщики. В то же время логично будет также повысить общий порог закупок, который пока не пересмотрен. Иначе получается ситуация, что индексация цены вроде бы есть, но в то же время заказчик все еще ограничен в процентном соотношении проведения таких закупок», - уточнил Дмитрий Мишичкин.

Напомним, что соответствующее нововведение вступит в силу с 1 июля 2019 года на основании Федерального Закона 71-ФЗ от 01.05.2019 года, который внесёт изменения в пункт 4 части 1 статьи 93 44-ФЗ.

