Страховщики запустили новый сервис по ремонту поврежденного жилья

«Новый сервис “Ингосстраха” по натуральному возмещению в страховании недвижимости – это возможность при наступлении страхового случая сделать ремонт в квартире или доме за счет страховщика и силами его подрядчиков. Теперь страхователь может выбрать как денежную выплату, так и сервис по ремонту. При этом форма возмещения никак не повлияет на стоимость полиса. Новый сервис максимально удобен для страхователей, так как позволяет учитывать их предпочтения по графику проведения ремонта, например, 2 часа в день, в течение 24 часов или только в выходные дни. Специалисты самостоятельно купят материалы для выполнения ремонтных работ с учетом пожеланий страхователя, доставят их на объект недвижимости. После завершения ремонта в помещении будет проведена уборка и предоставлена гарантия на ремонт на один год. Новая услуга позволит экономить время страхователя и в кратчайшие сроки восстанавливать поврежденные в результате страхового случая помещения, что особенно важно, если это основное место проживания», - рассказал эксперт.

Уточняется, что воспользоваться новым сервисом смогут как новые клиенты компании, так и те граждане, которые уже имеют действующие договоры по страхованию недвижимости. Кроме того, в случае выбора натуральной формы возмещения к клиенту вместе с экспертом «Ингосстраха» приедет мастер, который сразу определит все нюансы ремонта.

На сегодняшний день сервис действует на территории Москвы и Московской области, однако в будущем появится и в других регионах России.

