Страховщики запустили новый сервис по ремонту поврежденного жилья
В компании «Ингосстрах» рассказали НСН о новом сервисе по натуральному возмещению в страховании недвижимости.
Россияне смогут сделать ремонт в квартире или доме за счет страховой компании после наступления страхового случая. Сообщается, что теперь граждане смогут выбирать вид компенсации между непосредственно денежными выплатами и ремонтом поврежденного помещения за счет страховой компании. Первой на российском страховом рынке такую возможность предоставила компания «Ингосстрах». Уточняется, что ремонт квартиры или дома после наступления страхового случая будет осуществляться строительными фирмами, которые проходят серьезный конкурсный отбор.
Заместитель начальника управления технологий и поддержки каналов продаж компании «Ингосстрах» Станислав Олейников рассказал в беседе с НСН о главных преимуществах, которые получат клиенты после запуска сервиса натурального возмещения в страховании имущества физических лиц.
«Новый сервис “Ингосстраха” по натуральному возмещению в страховании недвижимости – это возможность при наступлении страхового случая сделать ремонт в квартире или доме за счет страховщика и силами его подрядчиков. Теперь страхователь может выбрать как денежную выплату, так и сервис по ремонту. При этом форма возмещения никак не повлияет на стоимость полиса. Новый сервис максимально удобен для страхователей, так как позволяет учитывать их предпочтения по графику проведения ремонта, например, 2 часа в день, в течение 24 часов или только в выходные дни. Специалисты самостоятельно купят материалы для выполнения ремонтных работ с учетом пожеланий страхователя, доставят их на объект недвижимости. После завершения ремонта в помещении будет проведена уборка и предоставлена гарантия на ремонт на один год. Новая услуга позволит экономить время страхователя и в кратчайшие сроки восстанавливать поврежденные в результате страхового случая помещения, что особенно важно, если это основное место проживания», - рассказал эксперт.
Уточняется, что воспользоваться новым сервисом смогут как новые клиенты компании, так и те граждане, которые уже имеют действующие договоры по страхованию недвижимости. Кроме того, в случае выбора натуральной формы возмещения к клиенту вместе с экспертом «Ингосстраха» приедет мастер, который сразу определит все нюансы ремонта.
На сегодняшний день сервис действует на территории Москвы и Московской области, однако в будущем появится и в других регионах России.
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