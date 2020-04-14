На Портале поставщиков число котировочных сессий выросло в полтора раза

На Портале поставщиков за первый квартал 2020 года с помощью инструмента котировочных сессий - упрощенных электронных аукционов было заключено 35 тысяч контрактов с малым и средним бизнесом. Это в полтора раза выше показателей за аналогичный период прошлого года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, подобная статистика свидетельствуют о востребованности котировочных сессий. «С января по март на Портале поставщиков состоялись 35 тысяч котировочных сессий общим объемом 3,1 миллиарда рублей. Для сравнения - в прошлом году показатели были на уровне 21 тысячи и 1,7 миллиарда рублей соответственно», - подчеркнул Владимир Ефимов.

Котировочные сессии — упрощенные электронные аукционы, позволяющие проводить закупки по 44-ФЗ до 300 тысяч рублей, а в некоторых случаях до 600 тысяч рублей. Ограничение по сумме закупки по 223-ФЗ составляет три миллиона рублей.



Он отметил, что востребованность формата подтверждает стабильно высокий уровень конкуренции на котировочных сессиях, на участие в которых выходят в среднем по семь предпринимателей. Главным плюсом этого формата, утверждают предприниматели и заказчики, является оперативность. Так, длительность большинства котировочных сессий составляет 24 часа, а средний срок для заключения контракта не превышает 1-3 дней.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что функционал портала был расширен за счет «коротких» котировочных сессий, а в ближайшем будущем будут внедрены трехчасовые сессиии.

В свою очередь, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил удобство Портала поставщиков, а также поделился планами по развитию. «Поставочная спецификация максимально прозрачна, так как все характеристики указаны в каталоге продукции Портала поставщиков и вносятся автоматически. Следующий шаг - автоматическое формирование структурированных контрактов, которые скоро будут запущены на Портале. В самые короткие сроки закупки малого объема - от формирования до отчётности - будут полностью электронными», - подчеркнул он.



Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Его главной задачей является повышение конкуренции потенциальных поставщиков, а также обеспечение возможности объективно оценить существующий рынок предложений и проанализировать сведения о выполнении обязательств. С порталом работают уже почти 170 тысяч поставщиков, каждый день прирост - 100 новых поставщиков, а каталог уникальных товаров, работ и услуг одержит более 485 тысяч наименований.

